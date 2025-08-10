Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale yangınıyla ilgili yeni gelişme! Dört şüpheli serbest bırakıldı

Çanakkale yangınıyla ilgili yeni gelişme! Dört şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale yangınıyla ilgili yeni gelişme! Dört şüpheli serbest bırakıldı
Çanakkale, Orman Yangını, Gözaltı, Adli Kontrol, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de 8 Ağustos'ta başlayan ve dün güçlükle kontrol altına alınan orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ekipler yoğun müdahaleye başladı.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar neticesinde alevler dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri, orman yangınını çıkardığı şüphesiyle bu süreçte 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin’in 30 yıllık hakimiyetini bitirecek hamle başlatıldı! Güç dengesi altüst olacakİstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hafta başladı, tehlike kapıda! Orhan Şen açıkladı: Önümüzdeki 10 gün içinde... - GündemYeni haftada tehlike kapıda!Türkiye sizi unutmadı, unutmayacak! Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti - GündemTürkiye sizi unutmadı, unutmayacak!Adalet Bakanı Tunç'u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı - GündemBakan Tunç fotoğrafın hikayesini anlattı!Selası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu! - GündemSelası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100, vatandaş nefes alamıyor - Gündem96 yılın sıcaklık rekoru kırıldıAhmet Kaan Kayhan sağ salim bulundu! Orman yangınına müdahale ederken kaybolmuştu! - GündemAhmet Kaan Kayhan sağ salim bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...