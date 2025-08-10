Çanakkale yangınıyla ilgili yeni gelişme! Dört şüpheli serbest bırakıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Çanakkale'de 8 Ağustos'ta başlayan ve dün güçlükle kontrol altına alınan orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ekipler yoğun müdahaleye başladı.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar neticesinde alevler dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Jandarma ekipleri, orman yangınını çıkardığı şüphesiyle bu süreçte 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz