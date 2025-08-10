Mersin'de orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale ediliyor
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
