Mersin'de orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale ediliyor

Mersin'de orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın ilçeye bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.

Mersin'de orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale ediliyor - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
