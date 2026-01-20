Yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'ne çığ düştü. Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

KARA YOLU KAPANDI

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop Köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Çığ düştü: Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Bayburt-Erzurum kara yolu kapandı!

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşıma kapanan Kop Dağı Geçidi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü tipide bazı araçlar yolda kaldı.

Kara saplanan ve ilerleyemeyen araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Araçlar, halatlar yardımıyla çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı sürücüler bir süre yolda beklemek zorunda kalırken, geçitte gece ve gündüz saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

