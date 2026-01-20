Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Birçok araç buzlanma sebebiyle bulunduğu yerden hareket edemeyerek mahsur kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan Kop Dağı Geçidi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü tipide onlarca araç yolda kaldı.

Kop Dağı Geçidi’nde kar etkisi! Onlarca araç esir kaldı

HALATLARLA KURTARDILAR

Kara saplanan ve ilerleyemeyen araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Araçlar, halatlar yardımıyla çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı sürücüler bir süre yolda beklemek zorunda kalırken, geçitte gece ve gündüz saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

