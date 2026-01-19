Anadolu Ajansı • Yalova
Yalova'da yaylada mahsur kaldılar, 6 saatte kurtarıldılar
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 6 saatte kurtarıldı.
Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'nda biri çocuk 5 kişinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi geldi.
İhbar üzerine bölgeye 2 arama ve kurtarma arazi aracıyla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
6 SAATTE KURTARILDILAR
Yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.
