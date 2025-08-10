Ahmet Kaan Kayhan sağ salim bulundu! Orman yangınına müdahale ederken kaybolmuştu!

İlçeye bağlı Henizçakırı mevkiinde 8 Ağustos günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine orman ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Daha sonra görev yerine dönen itfaiye erleri Ahmet Kaan Kayhan (24) isimli çalışma arkadaşının kayıp olduğunu fark etti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Bunun üzerine JAK, JÖAK, Kozan Belediyesi AKOM, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaptı.

AHMET KAAN KAYHAN BULUNDU

Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda Kayhan, bu sabah 08.00 sularında bulundu. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kayhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Adana Orman İşletme Müdürü Tahsin Etli ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu hastanede Kayhan’ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.