YU HIRAKAWA HULL CITY'DE

Hull City, bir diğer Championship ekibi Bristol City'nin Japon futbolcusu Yu Hirakawa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Hirakawa için yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Hull City, sağ kanat pozisyonunda oynayabilen Japon futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu sezon 27 maçta 4 gole katkı yapan sağ kanat oyuncusu resmi imzayı attı.

