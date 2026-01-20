Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer: Hull City'de bir ilk
Hull City, Bristol City'nin Japon futbolcusu Yu Hirakawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yu Hirakawa, 1904'te kurulan Hull City'nin formasını giyen ilk Japon futbolcusu olacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Bristol City'den Yu Hirakawa'yı sezon sonuna kadar kiralayarak kulüp tarihindeki ilk Japon futbolcuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship liginde sahibi olduğu Hull City, ligde aralarında 4 puan bulunan Bristol City'den Yu Hirakawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Hirakawa, Hull City tarihinin ilk Japon futbolcusu oldu.
YU HIRAKAWA HULL CITY'DE
Hull City, bir diğer Championship ekibi Bristol City'nin Japon futbolcusu Yu Hirakawa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Hirakawa için yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Hull City, sağ kanat pozisyonunda oynayabilen Japon futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu sezon 27 maçta 4 gole katkı yapan sağ kanat oyuncusu resmi imzayı attı.
