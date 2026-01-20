2025 Afrika Uluslar Kupası finaline, Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin Fas'ın kazandığı penaltıya tepki olarak sahayı terk etmesi damga vurdu. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane, ülkesinde en çok konuşulan isim oldu.

Senegal, bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finalinde ev sahibi Fas'ı uzatmalara giden olaylı maçta 1-0 mağlup ederek, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sadio Mane

"ERKEK GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşma 0-0 devam ederken 90+5'inci dakikada hakemin VAR incelemesinin ardından verdiği penaltıya isyan eden Senegalli futbolcular soyunma odasına gitti. Yıldız oyuncu Sadio Mane, ise "Erkek gibi oynayacağız" diyerek, arkadaşlarını sahaya çıkmaya ikna etti.

Senegalli oyuncuların şampiyonluk sevinci

EN KAHRAMAN SADIO MANE

Fas’ın yıldızı Brahm Daz’ın, 90+24'te kullandığı ‘Panenka’ penaltısını kaleci Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Senegal, 94'üncü dakikada Papa Gueye’nin golüyle kupaya uzandı. Takımını yeniden sahaya çıkaran Sadio Mane, ülkesinde 'milli kahraman' ilan edildi.

