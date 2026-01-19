Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35'inci Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin final maçında Fas'ın kazandığı penaltıya tepki olarak sahayı terk etmesini kınadı. Olaylara dair tüm görüntülerin incelendiği belirtilirken, suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için konunun yetkili mercilere iletileceği vurgulandı.

CAF'tan Fas-Senegal maçında yaşanan olaylara dair yapılan açıklamada, "CAF, Rabat'ta Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 CAF Afrika Uluslar Kupası finali sırasında bazı oyuncuların ve teknik ekibin sergilediği kabul edilemez davranışları kınıyor. CAF, maç sırasında meydana gelen her türlü uygunsuz davranışı, özellikle de hakem ekibini veya maç organizatörlerini hedef alan davranışları şiddetle kınamaktadır. CAF tüm görüntüleri inceliyor ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için konuyu yetkili mercilere iletecektir" ifadeleri kullanıldı.

2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal

PENALTI KRİZ ÇIKARDI

35'inci Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5'inci dakikasında Senegalli Malick Diouf'un, Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrası Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı 'Panenka' penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Maçın 94'üncü dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

