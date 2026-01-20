G.Saray için İstanbul’a gelen ancak kulübü Mönchengladbach’ın çağırmasıyla Almanya’ya geri dönen Can Armando Güner için pazarlıklar devam ediyor.

G.Saray için İstanbul’a gelen ancak kulübü Mönchengladbach’ın çağırmasıyla Almanya’ya geri dönen Can Armando Güner için pazarlıklar devam ediyor.

4,5 YILLIK ANLAŞMA

Alman kaynaklarına göre Güner ve G.Saray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar ile Güner 4,5 yıllık anlaşma için el sıkıştı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi için ise Aslan 200 bin avro + 50 bin bonus + yüzde 20 satıştan pay teklif etti. Gladbach ise 500 bin avro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. Görüşmeler devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası