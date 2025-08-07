Yer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandı

3 Ağustos tarihinde Atakent Mahallesi'nde konakladığı apart otelden çıkış işlemlerini yaptıran Emir Abakay ile işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Abakay bıçaklanarak ağır yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Abakay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan Ramazan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.