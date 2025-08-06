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İki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya, Kanlı Kavga, Ölüm, Yaralanma, Aile Kavgası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine gelen yakınların feryatları yürekleri dağladı.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı iddia edildi. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyürken, Y.K.'nin babası Mustafa Keskin'in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y.K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. olay yerinden farklı araçlarla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgeyi ablukaya aldı ve geniş çaplı inceleme başlattı.

İki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

KOVAN VE KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede sokakta ve caddedeki durakta çok sayıda boş kovan ve kan izleri tespit edildi. Jandarma, olayın ardından kaçan İ.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, suçta kullanılan silahlardan biri ise olay yerinde ele geçirildi. Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Numan Kotan, Ekinli Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

İki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 3. Resim

ACI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurularak kanlar içinde kalan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Keskin'in yanına gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden Mustafa Keskin'in yaralı oğlu Y.K.'nın ise "Babam ölüyor benim, ne sakini" diyerek bağırdığı görüntülerde de yaşanan acı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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