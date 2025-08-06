TBMM personelinin acı sonu! Saliha'yı öldürdü, ardından intihar etti

Dün akşam Çankaya’ya bağlı Güvenlik Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde alınan bilgilere göre, Salih Akkaş ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih Akkaş, eşine bıçakla saldırdı. Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralı Saliha Akkaş’nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ancak yaralı kadın da hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ BAŞARIR DUYURDU

TBMM personeli olduğu öğrenilen Saliha Akkaş'ın vefat ettiğini, CHP'li Ali Mahir Başarır duyurdu. Başarır, "Maalesef hastanede hayat mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik. Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti.

Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, “aileyi koruyoruz” diyerek kadınların hayat hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz! Kaçamayacaklar! Buna izin vermeyeceğiz! Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.