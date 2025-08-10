Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?

Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Perseid meteor yağmuru, 2025 yılında da gökyüzü tutkunlarını büyülemeye hazırlanıyor. Dünyamızın Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçerken atmosferimize çarpan göktaşı parçacıkları, geceleri gökyüzünde adeta ışık gösterisine dönüşüyor. Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta ve nasıl izlenir merak ediliyor.

Perseid meteor yağmuru yaz aylarının en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak bu yıl da gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor. Türkiye’den de net şekilde izlenebilecek doğal şölen Ağustos ayının ortasında zirve yapacak. Peki, Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?

Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? - 1. Resim

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, geniş ve açık alanlar tercih edilmelidir. Yüksek rakımlı ve az ışık kirliliğine sahip bölgeler, meteorların net görünmesi açısından avantaj sağlar.

Türkiye’de Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Saklıkent gibi doğa ve dağlık alanlar meteor yağmurunu rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz yerler arasında bulunuyor. Gökyüzünün büyük bir bölümünü görebilecek, çevresinde yapay ışık olmayan sakin ve karanlık ortamlar izleme deneyimini artırmakta.

Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? - 2. Resim

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Perseid meteor yağmurunu izlemek için uygundur. Ülkemizden açık ve bulutsuz gecelerde meteor yağmuru rahatlıkla gözlemlenebilir.

Şehir ışıklarından uzaklaşıldığında ve uygun hava şartları sağlandığında, meteorların parlak ışıklarını görmek mümkündür.

Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? - 3. Resim

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2025 Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz’da başlayıp 24 Ağustos’a kadar devam edecek. En yoğun ve etkileyici meteor yağmuru ise 12-13 Ağustos gecelerinde yaşanacak.

İzlemek için en uygun saatler gece 22.00’den sonra başlar, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar meteor sayısı artar. En verimli gözlem zamanı ise 00.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşir.

Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? - 4. Resim

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu gözlemlemek için en önemli şart şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bir ortam seçmektir. Gözlerin karanlığa alışması için en az 20-30 dakika beklemek gerekir.

Rahat bir şekilde sırtüstü uzanarak gökyüzünü geniş açıyla izlemek, meteorları kaçırmamak için ideal yöntemdir. Meteorlar gökyüzünün herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir ama kuzeydoğu yönüne bakmak izlemeyi kolaylaştırır.

Telefon, tablet gibi ışık yayan cihazlardan uzak durmak ve hava şartlarının açık olması gözlemi olumlu etkiler.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyuncu Doğacan Taşpınar 45 yaşında hayatını kaybetti! Acı haber o sözlerle duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecek - HaberlerBodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecekDoğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti - HaberlerDoğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybettiMuhtemel ilk 11 belli oldu! Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel ilk 11 belli oldu! Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS üniversite tercihlerinde OBP'nin etkisi gündemde - HaberlerTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? YKS üniversite tercihlerinde OBP'nin etkisi gündemdeNeom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - HaberlerNeom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - HaberlerPassolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...