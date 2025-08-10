Perseid meteor yağmuru yaz aylarının en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak bu yıl da gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor. Türkiye’den de net şekilde izlenebilecek doğal şölen Ağustos ayının ortasında zirve yapacak. Peki, Perseid meteor yağmuru nereden izlenir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, geniş ve açık alanlar tercih edilmelidir. Yüksek rakımlı ve az ışık kirliliğine sahip bölgeler, meteorların net görünmesi açısından avantaj sağlar.

Türkiye’de Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Saklıkent gibi doğa ve dağlık alanlar meteor yağmurunu rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz yerler arasında bulunuyor. Gökyüzünün büyük bir bölümünü görebilecek, çevresinde yapay ışık olmayan sakin ve karanlık ortamlar izleme deneyimini artırmakta.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Perseid meteor yağmurunu izlemek için uygundur. Ülkemizden açık ve bulutsuz gecelerde meteor yağmuru rahatlıkla gözlemlenebilir.

Şehir ışıklarından uzaklaşıldığında ve uygun hava şartları sağlandığında, meteorların parlak ışıklarını görmek mümkündür.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2025 Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz’da başlayıp 24 Ağustos’a kadar devam edecek. En yoğun ve etkileyici meteor yağmuru ise 12-13 Ağustos gecelerinde yaşanacak.

İzlemek için en uygun saatler gece 22.00’den sonra başlar, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar meteor sayısı artar. En verimli gözlem zamanı ise 00.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu gözlemlemek için en önemli şart şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bir ortam seçmektir. Gözlerin karanlığa alışması için en az 20-30 dakika beklemek gerekir.

Rahat bir şekilde sırtüstü uzanarak gökyüzünü geniş açıyla izlemek, meteorları kaçırmamak için ideal yöntemdir. Meteorlar gökyüzünün herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir ama kuzeydoğu yönüne bakmak izlemeyi kolaylaştırır.

Telefon, tablet gibi ışık yayan cihazlardan uzak durmak ve hava şartlarının açık olması gözlemi olumlu etkiler.