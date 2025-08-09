Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Perseid Meteor Yağmuru, 2025 yazında büyüleyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yaz gecelerinin en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, 2025 yılında da gökyüzü meraklılarını etkilemeye geliyor. Türkiye’den de izlenebilecek bu doğa olayı için en uygun zamanlar ve bölgeler merak konusu.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid Meteor Yağmuru, 2025 yılında 17 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. Ancak en yoğun dönemi 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak.

NASA ve uluslararası astronomi kaynaklarına göre bu tarihlerde saatte 80-100 meteor gözlemlenebilir ancak ay ışığının etkisi nedeniyle bu sayı 10-20’ye düşebilir.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1. Resim

Zirve gecesi, meteorların en sık göründüğü saatler gece yarısından şafağa kadar özellikle 02.00-04.00 arası olacak. Bu saatlerde, Perseus Takımyıldızı’ndaki radyant noktası gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşacak. Bu da meteorların daha net görünmesini sağlıyor.

Eğer 12-13 Ağustos gecesi izleme şansınız olmazsa 9-15 Ağustos tarihleri arasında da meteor yağmurunu gözlemlemek mümkün.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2. Resim

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid Meteor Yağmuru 2025 yılında Türkiye’den rahatlıkla izlenebilecek. Türkiye, Kuzey Yarımküre’de yer aldığı için Perseidlerin gözlemlenmesi açısından avantajlı bir konuma sahip.

Özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde, Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Saklıkent, Kaz Dağları ve Konya Ovası gibi alanlarda, meteor yağmuru çıplak gözle net bir şekilde görülebilir.

Bu bölgeler, hem yüksek rakımları hem de düşük ışık kirliliğiyle gökyüzü gözlemi için ideal koşullar sunuyor.

