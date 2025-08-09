Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Yaz mevsiminin en bunaltıcı dönemlerinden biri olan Eyyam-ı Bahur, Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, vatandaşlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eyyam-ı Bahur, halk arasında “çöl sıcakları” ya da “Afrika sıcakları” olarak bilinen ve yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade eden bir dönemdir.

Meteoroloji uzmanları, 2025 yılında Eyyam-ı Bahur sıcaklarının Türkiye genelinde 10 Ağustos itibarıyla etkili olacağını duyurdu. Afrika’dan gelen sıcak hava kütleleri, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilecek.

Kuzey Yarımküre'nin en sıcak günlerine denk gelen bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üstüne çıkacak.

Adana’da sıcaklıkların 46°C’ye, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50-55°C’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde Aydın, Denizli ve Manisa gibi illerde de sıcaklıklar 41-43°C bandında seyredecek. Uzmanlar, bu dönemde yüksek nem oranlarının bunaltıcı koşulları daha da artıracağını ve özellikle günün en sıcak saatlerinde (11.00-17.00) dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

EYYAM-I BAHUR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik verilere göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Türkiye’deki etkisi 20 Ağustos’a kadar devam edecek.

Bu süre zarfında sıcaklıklar, özellikle güney ve batı bölgelerde 38-39°C bandında seyretse de hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 45°C'ye kadar çıkacak.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının 10 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor.