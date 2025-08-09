Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yaz mevsiminin en kavurucu günleri olan Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisine girmeye hazırlanıyor. Afrika kökenli çöl sıcakları özellikle güney bölgelerde rekor sıcaklıklara neden olacak. Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek kamuoyunun gündeminde yer alıyor

Yaz mevsiminin en bunaltıcı dönemlerinden biri olan Eyyam-ı Bahur, Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, vatandaşlar aşırı sıcaklara karşı uyardı. 

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eyyam-ı Bahur, halk arasında “çöl sıcakları” ya da “Afrika sıcakları” olarak bilinen ve yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade eden bir dönemdir.

Meteoroloji uzmanları, 2025 yılında Eyyam-ı Bahur sıcaklarının Türkiye genelinde 10 Ağustos itibarıyla etkili olacağını duyurdu. Afrika’dan gelen sıcak hava kütleleri, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilecek. 

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? - 1. Resim

Kuzey Yarımküre'nin en sıcak günlerine denk gelen bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üstüne çıkacak. 

Adana’da sıcaklıkların 46°C’ye, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50-55°C’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde Aydın, Denizli ve Manisa gibi illerde de sıcaklıklar 41-43°C bandında seyredecek. Uzmanlar, bu dönemde yüksek nem oranlarının bunaltıcı koşulları daha da artıracağını ve özellikle günün en sıcak saatlerinde (11.00-17.00) dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? - 2. Resim

EYYAM-I BAHUR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik verilere göre, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Türkiye’deki etkisi 20 Ağustos’a kadar devam edecek. 

 Bu süre zarfında sıcaklıklar, özellikle güney ve batı bölgelerde 38-39°C bandında seyretse de hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 45°C'ye kadar çıkacak. 

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? - 3. Resim

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının 10 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

