Burası çöl değil göl! Sıcaklar onu da vurdu, görenler şaşkına döndü

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelini etkisi altına aldı, birçok bölgede kuraklık baş gösterdi. Bazı kentlerde barajlar alarm verirken, önlem amaçlı su kesintileri başladı. Kuruyan göllerden birisi ise gerisinde sadece bir tuz tabakası bıraktı..

SU KAYNAKLARI VE YAĞIŞLARLA BESLENİYORDU

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah Gölü, sıcak havalardan nasibini aldı. Her yıl ilkbahar aylarında karların erimesiyle su tutan göl, şimdilerde ise tamamen kurudu. 2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü'nden geriye tuz tabakası kaldı.

ADETA BEYAZ BİR ÇÖL

Suyu tuzlu olması sebebiyle tarımsal sulamada kullanılamayan göl, kuruduğunda yerinde beyaz bir tabaka bırakarak adeta beyaz bir çöle dönüştü.

Kuruyan Kellah Gölü, dron ile havadan böyle görüntülendi.