Sivas'taki görüntüler korkutmuştu! Balık ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte görülen toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Alınan ‘toplu balık ölümleri’ ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, balık ölümlerinin nedenini tespit ettiği belirtildi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"01 Ağustos 2025 tarihinde akşam saatlerinde İl Müdürlüğümüze gelen ihbarda; Sivas İli Merkez İlçe sınırları içerisinde, Kızılırmak üzerinde bulunan İncesu Köyü köprüsü civarında balık ölümleri olduğu bildirilmiştir. Bu kapsamda, 02 Ağustos 2025 Cumartesi günü ilgili bölgeye gidilerek İl Müdürlüğümüze ait multimetre ile; oksijen, su sıcaklığı, ph ve elektriksel iletkenlik ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda; sudaki çözünmüş oksijen miktarı 0,1 mg/lt, su sıcaklığı 24,5 oC, ph 7,60 ve elektriksel iletkenlik 6,34 mS/cm olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ırmak yüzeyindesu bitkilerinin çoğaldığı, su debisinin çok düşük olduğu ve ırmakta toplu balık ölümlerinden sayılabilecek düzeyde olmayan, az bir oranda ölü balıklar gözlemlenmiştir.

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ

Tüm bu su kalite kriterleri ölçümlerine göre; Irmak boyunca; sığ bölgelerde az miktarda olmasına rağmen gözlemlenmiş olan balık ölümlerinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle su sıcaklıklarının artmış olması, bu durumun da suyun oksijen (O 2 ) miktarlarında düşüşlere neden olduğu oksijen azalmasının ise doğal olarak balık ölümlerine sebep olduğu kanısına varılmıştır.

Ulaş Gölünde de su seviyesinin aşırı miktarda azaldığı, hali hazırda gölü besleyecek herhangi bir su kaynağının bulunmadığı görülmüş, buna bağlı olarak da su kalite kriterlerinde büyük değişiklikler oluşarak balık ölümlerine sebep olduğu düşünülmektedir.

Aynı duruma İlimiz sınırları içerisinde kalan çeşitli akarsu ve göllerde de rastlanılmaktadır. Tarafımıza gönderilen analiz sonuçları doğrultusunda hareket edilerek gerekli görüldüğü takdirde İlimizde hizmet vermekte olan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi vb.) da durumdan haberdar edilerek işbirliği içerisinde müdahale edilmektedir."