Son 20 yılın en büyüklerinden! Kaliforniya’da kabus geri döndü: Tahliyeler 50 bini aştı

Kaliforniya’nın güneyinde yeniden başlayan orman yangınları, on binlerce kişiyi evlerinden etti. Yetkililer, en az dört büyük yangının devam ettiğini ve alevlerin kontrol altına alınamadığını açıkladı.

KANYON YANGINI VENTURA'DAN LOS ANGELES'A ULAŞTI

Los Angeles’ın kuzeyinde Perşembe günü başlayan ve “Kanyon Yangını” olarak adlandırılan orman yangını, Ventura County’den Los Angeles County sınırına ulaştı. Yangın kısa sürede 4.856 dönümlük alanı kül etti.

LA County’de yaklaşık 2.700 kişi tahliye edilirken, toplamda 14.000 kişi ve 5.000 bina tahliye emirleri kapsamında bulunuyor.

Yetkililer, 100 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, saatte 25 mil hızla esen rüzgarlar ve düşük nem oranının yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kanyon Yangını, yaz sıcaklarının 90 derecenin üzerine çıktığı günlerde Güney Kaliforniya’da yanan en az dört büyük yangından biri olarak kayıtlara geçti.

DİĞER YANGINLAR DA ETKİLİ OLUYOR

San Bernardino County’deki “Gold Yangını” 1.000 dönümden fazla alanı yok etti. Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde yanan “Gifford Yangını” ise 100.000 dönüme ulaşarak geniş çaplı tahliyelere yol açtı.

Kaliforniya İtfaiyesi (CAL FIRE) verilerine göre, yılın başından bu yana eyalette 4.400’den fazla orman yangını rapor edildi.

Los Angeles bölgesinde ozon kirliliğinin zararlı seviyelere ulaşması nedeniyle hava kalitesi uyarısı yapıldı. Yetkililer, yağış beklentisinin olmaması ve sıcak havaların devam etmesi nedeniyle yangın riskinin yüksek kaldığını duyuruldu.