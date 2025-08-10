Oyuncu Doğacan Taşpınar 45 yaşında hayatını kaybetti! Acı haber o sözlerle duyuruldu

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sendika, "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Oyuncunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Senarist Balca Yücesoy ile evli olan Taşpınar için cenaze töreni programı da netleşti. Bakırköy Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oyun arkadaşımız Doğacan Taşpınar'ı 11 Ağustos saat 11.00'de Turhan Tuzcu Sahnesi'nden uğurluyoruz" dedi.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğacan Taşpınar 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.