Evlilikleri bitiyor mu? Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay hakkında flaş iddia
Nisan ayında dünyaevine giren Berdan Mardini ile İngilizce öğretmeni eşi Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündeme geldi. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.
Şarkıcı Berdan Mardini, İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile nisan ayında nikâh masasına oturdu.
Ancak çiftin sosyal medyadaki hareketleri, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
İkilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları dikkat çekti.
'MARDİNİ' OLAN SOYADINI TALAY OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan, nikâh sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını 'Mardini' olarak değiştiren Dilara Talay, daha sonra soyadını tekrar 'Talay 'olarak güncelledi.
