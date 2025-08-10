Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rol aldığı yapımlarla gündemden düşmeyen oyuncu Didem Balçın’dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Dengesini kaybedip kafasını çarpan oyuncu, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarih dizileri “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” ile hafızalara kazınan oyuncu Didem Balçın, sevenlerini korkutan bir kaza yaşadı. Dengesini kaybedip kafasını çarpan Balçın, yaşadığı talihsiz olayla yürekleri ağıza getirdi.

Oyuncu Didem Balçın yürekleri ağızlara getirdi! Dengesini kaybedip… - 1. Resim

"KAFASINDAKİ ŞİŞLİĞİ SAÇIYLA KAPATTI"

Akşam'ın haberine göre, oyuncunun alnında oluşan şişlik nedeniyle hemen buz tedavisi uygulandı. Sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Didem Balçın, kafasındaki yarayı saçıyla kapatarak “Olan oldu, unutalım” notunu düştü.

Oyuncu Didem Balçın yürekleri ağızlara getirdi! Dengesini kaybedip… - 2. Resim

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı. “Çok geçmiş olsun”, “Dikkatli ol”, “Allah beterinden korusun inşallah” gibi yorumlarla Balçın’a geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Oyuncu Didem Balçın yürekleri ağızlara getirdi! Dengesini kaybedip… - 3. Resim

