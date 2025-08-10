Terörsüz Türkiye sürecine start vermişti! Bahçeli yıl sonunu işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de hazır bulundu.

BAHÇELİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kabulde ekim ayında kendisinin öncülük ettiği Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. TBMM'de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin öneminin altını çizdi.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİL"

Terör örgütü PKK'nın, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının, beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını aktaran Bahçeli, "Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını" vurgulayarak silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu belirtti.

Silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğine ancak yakmanın "Bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz" anlamını taşıdığına dikkati çeken Bahçeli, Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizerek barış ikliminin artık vücut bulması için MHP olarak samimiyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitirilmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğine işaret ederek, bu çalışmalara istisnasız şekilde destek vermelerinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu kaydetti.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini de ifade etti.