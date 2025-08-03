Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adını Bahçeli vermişti! Yerli ve milli radar sistemi Gökbörü'ye MHP liderinden tam destek

Adını Bahçeli vermişti! Yerli ve milli radar sistemi Gökbörü'ye MHP liderinden tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adını Bahçeli vermişti! Yerli ve milli radar sistemi Gökbörü&#039;ye MHP liderinden tam destek
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsmini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğu "Gökbörü" sistemlerinin üretici firması Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, Bahçeli’yi ziyaret edip bilgi verdi.

Türkiye, hava savunma sanayiinde kritik adımlar atmaya devam ediyor. İsmini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğu "Gökbörü" sistemlerinin üretici firması Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, mühendislerle birlikte Bahçeli’yi ziyaret edip bilgi verdi.

Bahçeli, görüşmede "Gökbörü’’ hava savunma sistemlerine başından beri destek verdiklerini, bu projelerin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

Adını Bahçeli vermişti! Yerli ve milli radar sistemi Gökbörü'ye MHP liderinden tam destek - 1. Resim

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder ve Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ise sistemlerin her geçen gün geliştiğini, Türkiye’nin radarlar, hava savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri ve kent güvenlikleri ile ilgili ileri teknolojiyi yakaladığını ve çok kısa zaman içinde bu projelerin hızlı bir başarıya ulaştığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay Erzin'de korkutan deprem! Sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'den hissedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay Erzin'de korkutan deprem! Sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'den hissedildi - GündemHatay'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilden hissedildiTürkiye kavruluyor! 10 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı - Gündem10 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktıSelçuk Bayraktar tarih verdi, heyecanlandırdı: "Büyük bir sürprizimiz olacak" - GündemSelçuk Bayraktar tarih verdi, heyecanlandırdıAK Parti'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına lanet - GündemAK Parti'den Mescid-i Aksa baskınına lanetTürkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Acil ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı - GündemTürkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki!Denizlerin hakimi yenilendi! TCG ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan'da görev yerini aldı - GündemORUÇREİS Mavi Vatan'da görev yerini aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...