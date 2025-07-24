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Orman yangınında 10 kişi şehit olmuştu! Bahçeli'den taziye mesajı: Acı haberlerini almak hepimizi hüzne boğuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman yangınında 10 kişi şehit olmuştu! Bahçeli&#039;den taziye mesajı: Acı haberlerini almak hepimizi hüzne boğuyor
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli paylaşımında "Vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi 5'i de AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yangında şehit olan 10 orman işçisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bahçeli, paylaştığı mesajında orman yangınlarıyla amansız mücadelenin devam ettiğini vurgularken, şehit olan 10 kişiyle ilgili "Vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale edildiğinin altını çizen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor.

"VATAN EVLATLARININ ACI HABERLERİNİ ALMAK HEPİMİZİ HÜZNE BOĞUYOR"

Çok üzülerek belirtmek isterim ki yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında 5'i orman işçisi 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere maalesef 10 evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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