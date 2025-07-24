Eskişehir'deki şehit orman işçilerinin ölüme son anda gittikleri ortaya çıktı: "Yukarıya kaçmaya çalışmışlar"

Türkiye'yi hüzne boğan Eskişehir yangınında OBAK ekip lideri orman işçilerinin son anlarını anlattı. Ekip lideri Ercan Temel, işçilerin aşağıdaki arazözde müdahalede bulunduklarını söyleyip "Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler" ifadesini kullandı.

Rekor sıcaklıklar yangın haberlerinin de peş peşe gelmesine neden oldu. Dün Türkiye Eskişehir yangınından gelen acı haberle yıkıldı.

Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu.

Ercan Temel

SON ANDA AYRILMIŞLAR

Şehitlerin bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

OBAK ekip lideri Ercan Temel yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

Hayatını kaybeden orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına getirildi.

"YUKARI DOĞRU KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler" diye konuştu.

ŞEHİTLERİN KİMLİĞİ

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu. Şehitlerden Özcan, Arslan, Onarıcı, Can ve Sarıyıldız AKUT gönüllüsü.

Alevlerin arasından çıkan bir görevlinin ağlayarak müdürüne sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili, Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.