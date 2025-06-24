Sakarya'da alevler yükseldi! Bir site tahliye edildi, yangınla amansız mücadele

Sakarya'da odun deposunda çıkan yangın ormanlık alana sirayet etti. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bir site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkiye havaların ısınmasıyla bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. İzmir'in ardından bir yangın haberi de Sakarya'dan geldi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Söğütlü ilçesindeki deposunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

ALEVLERLE AMANSIZ MÜCADELE

Yangının ormanlık alanda yayılması üzerine karadan ve havadan müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan ve kısmen kontrol altına aldıkları yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'da yangının yerleşim bölgesine sirayetini önlemek için diğer kurumlarla ortak yürütülen çalışmayı bizzat bölgeye giderek yönetti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Depo çevresinde bulunan diğer alanlara yangının sıçramaması için güvenlik önlemleri artırılmış, çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Büyükşehir itfaiyemiz, SASKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Söğütlü İlçe Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmada dört bir taraftan müdahale edilen yangının yayılım hızı yavaşlatılmış ve alevlerin yerleşim alanlarına sirayeti önlenmiştir. 15.45 itibarıyla tüm ekiplerin cansiperane çalışmasıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

BİR SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Ormanlık alana yakın olan bir sitede oturan vatandaşlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşlar, sitenin bahçesinde kurulan çadırlarda yangının söndürülmesini bekledi. Ekipler ise yangının binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

YANGINDA İHMAL Mİ VAR? BÖLGEDE ATEŞ YAKILMIŞ!

Site sakinlerinden Ebubekir Karademir, "Yangının başlangıcı, odun deposunun karşısında bir çöp kutusu var ve onun karşısında da eski tavuk çiftliği var. Orada çalışan birkaç kişi daha öncesinde de ateş yakıyorlarmış bu kez de küçük bir çocuk görmüş ve niye burada ateş yakıyorsunuz diye sormuş kendilerine. Çocuğu bölgeden kovmuşlar. Maalesef sonucu da bu. Yangın sebebiyle binamızı tahliye ettiler çok şükür binaya sıçramadı alevler. Ama henüz bitmiş değil, ekipler müdahalesini sürdürüyor" dedi.