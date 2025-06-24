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Sakarya'da hastane bahçesinde kan donduran infaz!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da hastane bahçesinde kan donduran infaz!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışma sonucu silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A, aracına binen Dursun'a tabancayla ateş etti.

Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Dursun'un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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