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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda, Dikili ilçesinde ise makilik alanda çıkan yangınlara karşı havadan ve karadan müdahale başladı.

İzmir'in Narlıdere ile Dikili ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Narlıdere'deki yangın, saat 16.30 sıralarında Ilıca Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir Narlıdere'de yangın! 3 uçak ve 4 helikopter müdahale ediyor - 1. Resim

DİKİLİ'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN

Bir başka yangın haberi de Dikili ilçesinden geldi. Çandarlı Mahallesi'ndeki Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti - 2. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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