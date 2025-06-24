Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sıcaklıkların artmasıyla yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bursa'da ise Yenişehir'deki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale saatlerdir sürüyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise yangın nedeniyle 250 dönümlük arazi küle döndü.

Kavurucu sıcaklar yeşil alanlara 'ateş' düşürdü. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 13.30 sıralarında Kızılköy ile Çetmi köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.

Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çınarcık köyü yakınlarında henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

250 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve pulluklarla müdahale ederek destek verdi. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ekiplerin ve vatandaşların uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili buğday arazisinin zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.