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Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Türkiye, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı

Sıcaklıkların artmasıyla yangın haberleri peş peşe gelmeye başladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bursa'da ise Yenişehir'deki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale saatlerdir sürüyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise yangın nedeniyle 250 dönümlük arazi küle döndü.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

Kavurucu sıcaklar yeşil alanlara 'ateş' düşürdü. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 13.30 sıralarında Kızılköy ile Çetmi köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde  yangın çıktı.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3. Resim

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 4. Resim

Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çınarcık köyü yakınlarında henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 4. Resim

250 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Birçok noktada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 5. Resim

Yangına, köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve pulluklarla müdahale ederek destek verdi. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ekiplerin ve vatandaşların uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili buğday arazisinin zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı

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