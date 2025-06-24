Gelinlik hayali gerçek olmuştu: Acı gelişme... Polis, Sümbül nine için olay yerinde

Adana'da 83 yaşındaki Sümbül Topbaş geçtiğimiz yıl gelinlik giyme hayaliyle sembolik bir düğün yapmıştı. Topbaş, dün Çukurova'da çalılık alanda ölü bulundu.

Adanalı 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, platonik aşk yaşadığı Cabbar Gani ile evlenemediği için kimseyle hayatını birleştirmemişti. Kadın, geçtiğimiz yıl kaldığı huzurevinde en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söylemiş ve yetkilileri harekete geçirmişti.

Sümbül'ün hayali hayırseverlerin de katkısıyla temsili bir düğünle hayali gerçeğe dönüşmüştü.

DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN

Beyaz gelinliğiyle, davul zurna eşliğinde düğün salonuna giren Topbaş'ın gözlerindeki sevinç, o anı izleyen herkese duygu dolu anlar yaşatmıştı.

ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNDU

Sümbül Topbaş,dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde çalılık bir alanda ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından Topbaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Topbaş'ın bir süredir kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.