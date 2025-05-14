Düğün sezonunda gelinlikçiler ikiye bölündü! Gelinlik denemek ücretli mi?

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlik mağazalarında hareketlilik arttı. Bu yoğunluk, gelinlik denemelerinin ücretli olup olmadığını gündeme getirdi. Bazı mağazalar, deneme sırasında ürünlerde deformasyon oluştuğunu gerekçe göstererek ücretli prova dönemine geçerken bazıları ücretsiz gelinlik denemelerine devam edeceğini açıkladı.

Düğün ve nikah sezonunun açılmasıyla gelinlikçiler yeniden gündeme geldi. Hayalindeki gelinliği bulmak için alışverişe çıkan gelinler gelinlik provalarında ücret talep edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

GELİNLİK DENEMEK ÜCRETLİ Mİ?

Gelinlik deneme sırasında oluşan deformasyonların önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz yıl gelinlik denemelerinin ücretli olmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından bazı mağazalar gelinlik denemelerinde ücret talep ederken bazıları ücretsiz uygulamaya devam ediyor.

Düğün sezonunda yoğunlaşan prova taleplerinin, özellikle satışa çıkacak ürünlerde deformasyona yol açtığı gerekçesiyle alınan bu yöntem birçok mağazada uygulanmaya başladı. Gelinliği satın almak için değil, yalnızca denemek isteyen kişilerin sayısı arttıkça mağazalar bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

GELİNLİK DENEMELERİNDE ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Gelinlik deneme ücreti genellikle mağazaya ve gelinlik modeline göre farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde sabit bir ücret talep edilirken, bazı gelinlikçilerde bu ücret yalnızca özel tasarımlar için geçerli oluyor. Aynı zamanda gelinlik satın alınırsa, daha önce ödenen deneme ücreti toplam fiyattan düşülüyor.

GELİNLİKÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Gelinlikçilerin büyük bir kısmı bu uygulamanın doğru olduğunu savunuyor. Çünkü gün boyunca defalarca denenip satın alınmayan gelinlikler zamanla deformasyona uğruyor. Ancak diğer bazı gelinlikçiler ise uygulamanın müşteri kaybına neden olduğunu ve gelin adaylarının ücretli prova yapılan mağazalardan uzak durduğunu dile getiriyor.

GELİNLİK DENEME ÜCRETİ NE KADAR?

Gelinlik deneme ücretleri mağaza ve modele göre farklılık gösteriyor. Özel tasarım gelinliklerde ise rakamların daha da yükseldiği biliniyor. Ancak denenen gelinliğin satın alınması halinde bu ücreti toplam fiyata dahil ediyor veya düşüyor.