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Hastane bahçesinde cinayet! Katil kayıplara karıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hastane bahçesinde cinayet! Katil kayıplara karıştı...
Cinayet, Silahlı Saldırı, Sapanca, Sakarya, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken ekipler peşine düştü.

Olay, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne geldi. Dursun ile E.D. ile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Hastane bahçesinde cinayet! Katil kayıplara karıştı... - 1. Resim

Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.D., silahını çekerek Dursun'a ateş etti. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dursun kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde cinayet! Katil kayıplara karıştı... - 2. Resim

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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