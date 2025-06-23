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Ankara'da tüyler ürperten olay: Buzdolabı buzluğunu açan çocuk, bebek cesediyle karşılaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da tüyler ürperten olay: Buzdolabı buzluğunu açan çocuk, bebek cesediyle karşılaştı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir evde, temizlik yapmak için buzdolabını açan 11 yaşındaki bir çocuk, buzluk bölümünde bebek cesediyle karşılaştı. Bebek cesedi bulunan evin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan cezaevinde bulunan bir şahsa ait olduğu tespit edildi. Tüyler ürperten olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evde buzdolabının buzluk bölümünde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste buzdolabında bebek cesedi bulunduğu ihbarı alan polis, olay yerine geldi. Adreste yapılan incelemede, ikametin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

Ankara'da tüyler ürperten olay: Buzdolabı buzluğunu açan çocuk, bebek cesediyle karşılaştı - 1. Resim

CESEDİ, 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULDU

Cesedin, tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu belirlendi. Kan donduran olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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