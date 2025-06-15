İstanbul'da tüyler ürperten olay: Evden, biri parçalara ayrılmış iki ceset çıktı!

İstanbul Fatih'te mesaiye gelmeyen görevli polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan arkadaşları, Gülmüş'ün evine gitti. Evde polis memurunun kafasına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yatağın altından poşetlere sarılmış, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi ile mutfak tezgahında kesik parmaklar bulundu.

İstanbul Fatih'te bir polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti.

İNTİHAR ETTİ

Daireden yoğun bir doğal gaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi. Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

YATAĞIN ALTINDAN PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü. Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü.

İntihar eden polis memuru ve arkadaşının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.