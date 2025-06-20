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Bursa'da esrarengiz olay! Villanın zemininde ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Libya vatandaşı olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, villanın zemin katında ölü olarak bulundu.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki bir villada meydana geldi. 

KOMŞULARI BULDU

Libya vatandaşı Mohammed Abdalla, villanın zemin katında komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. 

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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