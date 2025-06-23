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Anne kızını kabloyla boğarak öldürdü! 18 saat bekleyip kendisini polise ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anne kızını kabloyla boğarak öldürdü! 18 saat bekleyip kendisini polise ihbar etti
Anne Cinayeti, Katili, Cinayet, İntihar, Psikolojik Sorun, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da bir anne tartıştığı kızını kabloyla boğarak öldürdü. Anne kızının davranışlarını uygunsuz bulduğu için öldürdüğünü ifade etti. 18 saat kızının cesedi başında bekleyen annenin daha önce 3 kez intihar teşebbüssünde bulunduğu belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını kabloyla boğarak öldüren ve daha sonra kendini ihbar eden anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rabia Ö. ifadesinde, kızının davranışlarını uygunsuz bulduğu için öldürdüğünü söyledi.

Anne kızını kabloyla boğarak öldürdü! 18 saat bekleyip kendisini polise ihbar etti - 1. Resim

KIZINI ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Rabia Ö. (42), zaman zaman tartıştığı kızı Cemile Bilen'i (19) odasında kabloyla boğarak öldürdü. Cesedin başında bir süre bekleyen Rabia Ö. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Anne kızını kabloyla boğarak öldürdü! 18 saat bekleyip kendisini polise ihbar etti - 2. Resim

3 KEZ İNTİHARA KALKIŞTI 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rabia Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve daha öncesinde 3 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilirken, ifadesinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan kızı ile uygunsuz davranışları nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü cinnet haliyle kızını boğduğunu söylediği öğrenildi.

CESEDİN BAŞINDA 18 SAAT BEKLEDİ 

Rabia Ö.'nün kızı Cemile Bilen'i öldürdükten sonra 18 saat beklediği ve daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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