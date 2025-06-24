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AKOM'dan kritik uyarı geldi: Yarın başlıyor 3 gün sürecek... Bu saatlerde evde kalın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarından itibaren yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başlayacak. AKOM, cuma gününe kadar sürecek olan sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu ve 11.00 ila 16.00 arası dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu.

Sıcak hava yurda yarın sert bir giriş yapacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

AKOM'dan kritik uyarı geldi: Yarın başlıyor 3 gün sürecek... Bu saatlerde evde kalın! - 1. Resim

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba gününden Cuma gününe kadar İstanbul'u etkisi altına alacak bir sıcak hava dalgasının beklendiği belirtildi. Bu süreçte sıcaklıkların 34-37°C aralığına kadar yükseleceği öngörülüyor.

AKOM'dan kritik uyarı geldi: Yarın başlıyor 3 gün sürecek... Bu saatlerde evde kalın! - 2. Resim

BU SAATLERE DİKKAT

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlar olarak ifade edildi.

AKOM'dan kritik uyarı geldi: Yarın başlıyor 3 gün sürecek... Bu saatlerde evde kalın! - 3. Resim

Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin, güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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