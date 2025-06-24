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Adana'da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da O.K. 16 yaşındaki yeğenini yaktı. Güvenlik kameralarını hesap etmeyen adam, suçu miras husumeti yaşadığı ağabeyine yıkmaya çalıştı. Oğlu yoğun bakımda tedavi altında olan baba, yaşananları anlatıp "Oğlum lisanslı futbolcuydu. Hayalleri de bitti" deyip kardeşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Dehşete düşüren olay 6 Haziran'da Adana'da yaşandı. Seyhan'da 16 yaşındaki Deniz K., arefe günü cezaevinden tahliye olan babasının yanına giderken amcası O.K. ile karşılaştı. 

Miras anlaşmazlığı yüzünden ağabeyiyle husumetli olan amca, 16 yaşındaki çocuğun üzerine yanıcı madde döküp yaktı. Ardından 112'yi arayan şüpheli amca, 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Adana'da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti - 1. Resim

"ANNEM DE KOMPLO KURDU"

Baba Yusuf K., "Ben cezaevindeyken amcası oğlumu dövmüş. Bana da sürekli tehdit ve şiddet uyguluyorlardı. Benim kardeşim, annem ve yengem bana hep komplo kuruyor. En sonda kardeşim oğluma benzini döküp çakmağı çakıyor ve burada yakıyor.

SUÇU AĞABEYİNE YIKMAYA KALKIŞTI

Daha sonrada polisi arayıp, ‘Ağabeyim cezaevinden çıktı, oğlunu yaktı' diye ihbarda bulunuyor ancak güvenlik kameralarını hiç hesaba katmıyor. Polis ekipleri gelip inceleme yaptı ve kardeşim tutuklandı. Eğer kamera kaydı olmasaydı suçu benim üstüme yıkacaklardı" dedi.

Adana'da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti - 2. Resim

LİSANSLI FUTBOLCUNUN HAYALLERİ BİTTİ

Oğlunun lisanslı futbolcu olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını belirten baba, "Ben kardeşimin en ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum lisanslı futbolcuydu. Hayalleri de bitti. Şu anda yoğun bakımda yatıyor" diye konuştu.

Adana'da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti - 3. Resim

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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