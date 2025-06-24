Hayriye'nin estetik kabusu! Ameliyatını 'diş hekimi' yaptı, hayatı alt üst oldu

Kocaeli'de 2 çocuk annesi Hayriye Civil, göğüs dolgusu yaptırdı, hayatı karardı. İki göğsünü kaybeden kadın, ikinci şoku ise ameliyatını yapan kişinin diş hekimi olduğunu öğrendiğinde yaşadı.

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Hayriye Civil, Şişli'de bir klinikte göğüs dolgusu yaptırmak istedi. Ancak iki göğsünü kaybeden kadın, şok üstüne şok yaşadı.

Sabah'ın haberine göre, yaşadıklarını anlatan Civil "Estetik görünüm açısından meme dolgusu yaptırmak için Şişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurdum her iki memeye de dolgu yaptırdım bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluştu tekrardan kliniğe gittim bunun geçici olacağına ve normal bir süreç olduğunu söylediler.

AMELİYATI DİŞ HEKİMİ YAPMIŞ

Bende biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti.

Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı.

ESTETİK MAĞDURU SADECE O DEĞİL!

Bu süreçte farklı doktorlara başvurarak hastaneye yatmam gerektiğini antibiyotik tedavisi almam gerektiğini söylediler, bir hafta boyunca hastanede yattım enfeksiyonum düşük bir seviyeye ulaşınca taburcu oldum.

Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler.

Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum.

Ben bunları yaşarken bu işletmenin aktif bir çalışma içerisinde olmasını istemiyorum. Bu klinikte çok fazla estetik mağduru var ilgili kişilerin duruma el atmasını rica ediyorum benim canım yandı başkalarının yanmasın" şeklinde konuştu.

Estetik mağduru olan kadın işlemi gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.