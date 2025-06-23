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Sıcak hava kavuracak! Valilik uyardı, bu saatler arasında dışarı çıkmayın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcak hava kavuracak! Valilik uyardı, bu saatler arasında dışarı çıkmayın!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması beklenirken, Valilik vatandaşları uyardı. Özellikle 24-29 Haziran tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde şehir genelinde yaşanacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, artan sıcaklıkların güneş ve sıcak çarpması gibi sağlık risklerini beraberinde oluşturulabileceği vurgulandı.

SICAKLIKLAR 9 DERECE BİRDEN ARTACAK

Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması istenilen açıklamada, "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Sakarya ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde çıkması beklenmektedir. Özellikle 24-29 Haziran tarihleri arasında sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte güneş çarpması, sıcak çarpması ve buna bağlı riskleri artacaktır.

"SAAT 11.00-16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Dikkat edilmesi gereken hususlar; 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar özel tedbirler almalıdır. Bol sıvı tüketilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve serin ortamlarda bulunulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Sıcak hava kavuracak! Valilik uyardı, bu saatler arasında dışarı çıkmayın! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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