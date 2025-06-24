Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edildi! Yangın ikinci gününde kontrol edilemiyor

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda başlayan orman yangını ikinci gününde kontrolden çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı adada olağanüstü hâl ilan edilirken, şiddetli rüzgarların körüklediği yangın yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu; geniş orman ve mera alanları küle döndü.

Yunanistan’ın kuzeydoğusundaki Sakız Adası'nda etkili olan orman yangınları ikinci gününe girerken hükümet adada olağanüstü hal ilan etti.

Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı, çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi.

YANGIN HER YÖNE YAYILIYOR

22 Haziran sabah saatlerinde başlayan orman yangını, Sakız Adası'nın kuzey, batı ve güneyine doğru hızla yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, orman ve mera alanlarını yok etti, yerel halk tahliye mesajlarıyla uyarıldı. Yangın nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

360 İTFAİYECİ GÖREVDE

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Yiannis Kefalogiannis, adaya yaptığı ziyarette durumun ciddi olduğunu belirtti. Bakan, yangınla mücadele eden 190 itfaiyecilik mevcut ekibe 170 yeni personelin daha takviye edileceğini açıkladı. Yangına, 13 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı da destek veriyor.

"Adada sürekli yeni yangın cepheleri açılıyor. İklim koşulları mücadeleyi zorlaştırıyor" diyen Kefalogiannis, ekiplerin mastiha üretim alanlarını ve yerleşim yerlerini korumaya çalıştığını belirtti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE TAHLİYELER

Yangın, adanın kuzeyinde yer alan Sakız kentinin çevresindeki köylerde elektrik kesintilerine neden oldu. Bölge sakinleri güvenli alanlara tahliye edilirken, yangının nedeni araştırılıyor.

Yunan yetkililer, sıklaşan yangınların nedeninin hızla değişen iklim koşulları olduğunu belirtiyor. Hükümet, yangınla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla bu yıl rekor düzeyde 18 bin itfaiyeci istihdam etti. Ayrıca ekipman ve altyapıya yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldığı kaydedildi.