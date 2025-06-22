Yunanistan'da tahliye emri verildi: Alevler kontrolden çıktı: Belediye başkanları isyan etti

Yunanistan’da yangın paniği büyüyor. Sakız Adası başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde alevler kontrol altına alınamıyor. Acil sistemi art arda tahliye mesajları gönderirken, belediye başkanları yaşananlara sert tepki gösterdi. “Destek geç geliyor, koordinasyon yok” diyerek isyan eden yerel yöneticiler, yardım çağrısını yineledi.

Yunanistan’a bağlı Sakız Adası, büyük bir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Üç ayrı cephede aynı anda başlayan yangın nedeniyle adada alarm seviyesi yükseltildi. Yangınlara müdahale eden itfaiyecilere, Atina’dan gönderilen 35 kişilik özel EMODE ekibi de destek veriyor.

Yangının kısa aralıklarla birden fazla noktada çıktığını belirten İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, "Alevler kuzeyden esen sert rüzgarlarla yerleşim yerlerine doğru ilerliyor" dedi. Şu ana kadar evlerde hasar tespit edilmezken, duman yoğunluğu nedeniyle çok sayıda tahliye uyarısı yapıldı.

112'DEN PEŞ PEŞE TAHLİYE ÇAĞRILARI

Karyes, Varvasi, Evreti, Vavili, Dafnona, Ververatos, Halkeio, Vassileoniko, Gru, Zifia, Agios Makarios, Paryfees, Gialourika, Panagia Voithia, Agios Panteleimon ve Kastromina bölgelerinde yaşayan halk, 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden farklı yönlere tahliye edilmeleri için uyarıldı. Bazı bölgelerde vatandaşlar, doğrudan sahil şeritlerine yönlendirildi.

MÜLTECİLER DE TAHLİYE EDİLDİ

Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris, Sakız Adası’na giderek durumu yerinde inceledi. Yangının VIAL bölgesine yaklaşması nedeniyle, Göç Bakanı Makis Voridis'in kararıyla mülteci ve göçmenler kapalı bir stadyuma nakledildi.

BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK ZOR

Sakız Belediye Başkanı Yannis Malafis, K gazetesine yaptığı açıklamada "Rüzgarlar çok güçlü, helikopterler zorlukla çalışıyor. Tahliye edilen vatandaşlar belediye binasında toplanıyor" dedi.

GİRİT'TE DE YANGIN ÇIKTI

Yangın paniği Girit'e de sıçradı. İerapetra bölgesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi. 112, bölge halkına uyarı mesajı göndererek dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve şu an remisyonda olduğunu duyurdu.