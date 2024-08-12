Türkiye, Yunanistan'daki yangının söndürülmesi için uçak ve helikopter gönderiyor
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Atina’yı etkisi altına alan yangınlara iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Yunanistan'da süren yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” dedi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem