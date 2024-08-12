Türkiye, Yunanistan'daki yangının söndürülmesi için uçak ve helikopter gönderiyor

Düzenleyen: Baki Sancak 12 Ağustos 2024 21:29 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 21:44 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanlığı, Atina’yı etkisi altına alan yangınlara iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderileceğini duyurdu.