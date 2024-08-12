Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor

Yunanistan'ın Atina yakınlarında başlayan yangın 24 saattir sürüyor. Yayılan alevler nedeniyle 2 hastane tahliye edilirken yangına havadan ve karadan müdahale soluksuz sürüyor.

Atina'nın yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve başkent sınırına yayılan alevler çocuk hastanesine sıçradı.

Yerel basında yer alan haberlerde çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı acil durum bilgilendirmesinde, bir itfaiyecinin yangına müdahale sırasında yaralandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

YANGIN PENTELİ DAĞI'NA ULAŞTI

Tüm ekiplerin gece boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirten sözcü, tüm çabalara rağmen yangının hızla yayıldığı ve Penteli Dağı'na ulaştığını ifade etti.

Vathrakoyannis, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor" dedi.

ATİNA DUMAN ALTI

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi.

Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edileceği cevabını verdi.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor.

Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.