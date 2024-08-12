Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Atina yakınlarında başlayan yangın 24 saattir sürüyor. Yayılan alevler nedeniyle 2 hastane tahliye edilirken yangına havadan ve karadan müdahale soluksuz sürüyor. 

Atina'nın yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve başkent sınırına yayılan alevler çocuk hastanesine sıçradı. 

Yerel basında yer alan haberlerde çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi. 

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı acil durum bilgilendirmesinde, bir itfaiyecinin yangına müdahale sırasında yaralandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - 1. Resim

YANGIN PENTELİ DAĞI'NA ULAŞTI

Tüm ekiplerin gece boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirten sözcü, tüm çabalara rağmen yangının hızla yayıldığı ve Penteli Dağı'na ulaştığını ifade etti.

Vathrakoyannis, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor" dedi.

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - 2. Resim

ATİNA DUMAN ALTI

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi.

Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - 3. Resim

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. 

Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edileceği cevabını verdi.

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - 4. Resim

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor.

Yunanistan'da yangın krizi! Alevler yıldırım hızıyla yayılıyor - 5. Resim

Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Lig'in şampiyonunu tahmin ettiler! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...Take-Two CEO'su GTA 6 hakkında açıklamalarda bulundu! GTA 6 abonelik hizmetlerine gelecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Putin'den Kursk saldırısına ilişkin ilk açıklama: Cevabını vereceğiz - DünyaPutin'den 'saldırı' açıklaması: Cevabını vereceğizİsrail'de İran paniği! Yurt dışına çıkışlar yasaklandı - DünyaYurt dışına çıkışlar yasaklandıİranlı Husiler, ABD ve İngiltere'nin adasına saldırdı - Dünyaİranlı Husiler, ABD ve İngiltere'nin adasına saldırdıSosyal medya bu olayı konuşuyor: Gerçeği öğrenen kadın kocasını yasal olarak öldürttü - DünyaGerçeği öğrenen kadın kocasını yasal olarak öldürttüABD medyası İsrail'in iddiasını yazdı: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında - DünyaABD medyası İsrail'in iddiasını yazdıLüks otelde helikopter faciası! Önce etrafında döndü sonra çatıya çakıldı - DünyaÖnce etrafında döndü sonra çatıya çakıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...