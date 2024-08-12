Yunanistan alevlere teslim! Köyler boşaltıldı, ülkenin yarısı 'kırmızı alarm'da

Yunanistan'ın Varnava bölgesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle 9 köy boşaltılırken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar kurtarıldı. Yangın nedeniyle Başbakan Miçotakis tatilini kesip Atina'ya döndü, alevlerle mücadele sürüyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Varnava ve Megara bölgelerinde dün öğlen saatlerinden sonra orman yangını çıktı. Rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatılırken, bölge halkı tahliye edildi.

Dün yaklaşık saat 15.00 sıralarında çıkan yangına 400'den fazla itfaiyeci, 110 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 15 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter müdahalede bulundu.

Megara kasabası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına da çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

9 KÖY BOŞALTILDI

Yunan basınındaki haberlerde, Varnava bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

TAHLİYE EDİLENLERE GEÇİCİ PLATFORM

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kurulduğu bildirildi. Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından kurulan platformun, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet vereceği belirtildi.

Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu'nun da vatandaşların konaklaması için açıldığı kaydedildi.

ÜLKENİN YARISINDA 'KIRMIZI ALARM'

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.