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Yunanistan'da 24 saatte 45 orman yangını! Müdahaleler sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;da 24 saatte 45 orman yangını! Müdahaleler sürüyor
Yunanistan, Orman Yangını, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da son 24 saatte 45 orman yangını çıktı. Yangınların 31'inin kontrol altına alınırken, 14'ünde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

37 AY HAPİS CEZASI

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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