Yunanistan'da 24 saatte 45 orman yangını! Müdahaleler sürüyor
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Yunanistan'da son 24 saatte 45 orman yangını çıktı. Yangınların 31'inin kontrol altına alınırken, 14'ünde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
37 AY HAPİS CEZASI
Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı