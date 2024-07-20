50. yıla özel 50 gemi, Türk donanması KKTC'de! Kıbrıs Barış Harekatı ihtişamla kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü büyük bir ihtişamla kutlanıyor. KKTC’de harekatın 50'nci yıl dönümüne özel geçit töreni düzenlendi. 50. yıla özel 50 gemi ile gerçekleştirilen törende top atışları yapıldı. Öte yandan İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdimiyle kaleme alınan "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

İktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare

İktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare

Türkiye'nin tarihi bir zafer elde ettiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücünü bütün dünyaya kabul ettirdiği harekat, KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

50 YILA 50 GEMİ!

Girne açıklarında düzenlenen geçit törenine Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu da katılıyor. 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni düzenlendi.

Törende 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alıyor. Ayrıca fırkateyn, korvet, hücum botları ve denizaltılar da gösteriye katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler gemilere eşlik etti. Törende top atışları yapıldı.

İKTİDAR MUHALEFET EL ELE

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye, iktidar ve muhalefetin birlik vurgusuyla damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli töreni yan yana takip ederken, Erdoğan ile Özel tarihi günde tarihi dayanışmayı sergiledi.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Rumların, Kıbrıslı Türklere uyguladıkları baskı, zulüm ve katliamların diplomatik yollardan engellenemeyince Türkiye, 20 Temmuz 1974’te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, üç koldan Kıbrıs Barış Harekatı’na başladı.

Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974’te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu. Kıbrıs adasındaki taraflar arasında 25 Temmuz 1974’te “Cenevre Görüşmeleri” başladı.

BARIŞ VE HUZUR GETİRİLDİ

Yunanistan ve Rum tarafının, istekleri kabul etmemesi ve adadaki Türk halkına karşı katliam yapma ihtimalleri ikinci harekâtı zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla 14 Ağustos 1974’teki “İkinci Kıbrıs Barış Harekatı” ile adaya barış ve huzur getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince, 498 Mehmetçik ve Kıbrıslı 786 mücahidi şehit verdi.

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50. YILIN KİTABI ÇIKTI!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" adlı kitap hazırlandı.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Kadar Tarihsel Arka Plan", "Ada'da Rum Zulmü", "Türk Basınında Kıbrıs Barış Harekatı", "1974 Barış Harekatı'ndan Günümüze Müzakereler", "İki Devletli Çözüm Modeli" başlıklı 5 bölümden oluşuyor.

ALİYEV: HER ZAMAN KIBRIS'IN YANINDAYIZ!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla tebriklerini iletti. Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'da yaptığı temaslardan ve Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılımından bahsederek, "Tatar'ı özellikle davet ettim. KKTC TDT'de gözlemci üyedir fakat ilk kez kendi bayrağı altında zirvede yer aldı. Biz kardeşlik borcumuzu yerine getirdik.

Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız. TDT'nin büyük geleceği olacağına eminim. Biz TDT'yi hep birlikte dünya çapında güç merkezine dönüştürmeliyiz. Ortak çabalarla bunu başaracağız." ifadelerine yer verdi.