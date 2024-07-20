İktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'da düzenlenen töreni yan yana takip etti. Törende Erdoğan ve Özel'in sohbet ettiği anlar törene damga vurdu. Erdoğan, "İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den geniş bir heyet katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir ile çok sayıda bakan, siyasi parti temsilcisi ve milletvekili de katıldı.

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDA SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli töreni yan yana takip ederken, Özel ile Erdoğan'ın samimi sohbeti dikkat çekti. Söz konusu görüntü Türk siyasetindeki yumuşamanın önemini gözler önüne serdi.

ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJI

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, söz konusu birlik ve beraberliği de vurgu yaptı. Erdoğan, "Törende kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil, aynı zamanda Hazreti Osman'ın sahabinin bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.