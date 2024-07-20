Kıbrıs zirvesinde dikkat çeken görüşme! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşananları anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla iktidar ve muhalefetin bir araya geldiği resmi törenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yemekte yaklaşık 1 saat görüşen Özel, "Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da meclisin açılışında olabilir" diyerek yeni bir görüşme tarihini işaret etti.

İktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare

İktidar da muhalefet de Kıbrıs için tek yürek! Törene damga vuran kare

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı. Törende iktidar ve muhalefet, Kıbrıs için birlik ve beraberlik vurgusuyla törene damga vurdu.

ERDOĞAN, ÖZEL VE BAHÇELİ BİR ARADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, törenin ardından CHP lideri Özel'in Lefkoşa'da konakladığı otele geldi. Erdoğan, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile öğle yemeği yedi. Yaklaşık 1 saate yakın süren yemek ve görüşmenin ardından Özgür Özel, yaşananları şu sözlerle ifade etti:

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ERDOĞAN'A TEKLİF SUNDU

"50. yıla uygun son derece nazik temaslar oldu. Gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. 100’ün üzerinde vatandaşımızın olduğu, bugüne kadar 18’inin sınır kapısından geri döndürüldüğü kara liste uygulaması vardı. Bunun 50. Yılı vesilesiyle bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na gerekirse telefon görüşmesiyle bu yaygın beklentiyi ifade edeceğim.

GÖRÜŞME İÇİN O TARİHİ İŞARET ETTİ

Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da meclisin açılışında olabilir. Bu diyalog kanalları açık tutulmalı, gerektiği yerde müzakere yapılmalı.

EKONOMİYE YÖNELİK MESAJLAR

12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı varken asgari ücrete zam yapılmamışken çiftçi bu durumdayken meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğim. Ama gerektikçe görüşürüz. Normalleşme budur. Türkiye’deki normalleşmenin Kıbrıs’ı da kapsamasını öneriyorum.

"KKTC AB ÜYESİ OILMALIDIR"

Güney Kıbrıs’ın tek başına AB üyesi olması kabul edilemez. Farklı statüler eşitsizlik oluşturuyor. Güney Kıbrıs üyeliğinden geri adım atılamayacağına göre, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs da AB üyesi olmalıdır. İlk 50 yıl teslim olmamanın, müzakere etmenin ve haklı davayı anlatmanın dönemiydi. İkinci 50 yıl çözümün yılı olmalıdır.

FEYZİOĞLU'NA YÖNELİK TEPKİ

Kıbrıs'ta en iyi şekilde karşılandık Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli mutlaka orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi ne de büyükelçilikten kimseyi havaalanında görmedik, herhangi bir yerde hatrımızı da sormadılar."